Битва за Черкассы: радикалы попытались напасть на Порошенко на митинге

В Черкассах радикалы пытались заблокировать кортеж президента Украины Петра Порошенко после его выступления на митинге в центре голоса.

Активисты «Национального корпуса» появились на площади в момент исполнения гимна Незалежной и ровным строем направились прямо к сцене, где только что вещал украинский лидер. Все это сопровождалось использованием пиротехники.

Националистов попытались остановить сотрудники полиции, в результате чего произошли столкновения. В потасовке пострадали по меньшей мере 15 правоохранителей, в том числе начальник Управления национальной полиции по Черкасской области, которому радикалы рассекли лицо.

«Во время отъезда президента Украины представители "Национального корпуса" пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать драку с жителями Черкасс и полицией», - заявили в пресс-службе Управления нацполиции по Черкасской области.

Очевидцы заявяют, что националисты попытались заблокировать кортеж Порошенко, а один из них даже залез на капот патрульного автомобиля полиции.

По некоторым данным, чтобы разогнать радикально настроенных граждан, во время инцидента был применен слезоточивый газ.

Ранее сегодня в центре Киева радикалы организовали акцию протеста после чего пришли к зданию администрации президента. А после неудачной попытки прорвать кордон полиции протестующие и решили отправиться в Черкассы, где находился украинский президент.