Разработка материала для крыла МС-21 подошла к финальной стадии

В Московском государственном университете заявили, что разработка композита, из которого будут созданы детали для «магистрального самолета XXI века» МС-21 подошла к финальной стадии. Об этом рассказал пресс-секретарь химического факультета МГУ Сергей Ивашко радиостанции «Говорит Москва».

Изначально крыло для самолета хотели изготавливать из иностранных композитных материалов, но их поставка в Россию сорвалась из-за американских санкций. В итоге на кафедре химической технологии МГУ разработали свой материал: углепластиковые ленточки, из которых будут делать крылья летающей машины.

«Технология плетения этой ленты буквально на последней стадии. Небольшая модификация существующих технологий, и в принципе мы будем готовы к тому, чтобы плести это крыло», - цитирует Ивашко радиостанция.

Ранее сообщалось, что на новое крыло для самолета МС-21 дополнительно потребуется 2,7 миллиарда рублей.

Самолет МС-21 - второй после SSJ-100 гражданский самолет, созданный в новейшей истории России. Предполагается, что он заменит Ту-154 и Ту-134. В серийное производство самолет должен быть запущен в 2021 году.