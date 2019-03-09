«Театр Вахтангова в вечном долгу перед Владимиром Абрамовичем» - Симонов о смерти Этуша

В Москве на 97-м году жизни умер советский и российский актер Владимир Этуш. В 1945 году сразу после окончания Щукинского училища, Этуша приняли в труппу Театра имени Вахтангова, где он и прослужил до конца своей жизни.

Актеры тетра сегодня вспоминают Владимира Абрамовича. По словам народного артиста России Владимира Симонова, такого человека, как Этуш, заменить невозможно.

«Мне не видится, как можно заменить такого актера, поэтому будем помнить его, вспоминать, будем гордиться. Театр Вахтангова гордится и в вечном долгу перед Владимиром Абрамовичем», - сказал Симонов «Звезде».

На сцене Театра Вахтангова Этуш проработал всю карьеру - более 70 лет.

«Он работал до последней секунды в театре. И как работал! Иногда бывает, так что… ну работает… А как Владимир Абрамович работал!? Спектакль "Пристань". Я не люблю высокопарных слов, но то, как он играл в этом спектакле - это был шедевр! Потому что он настолько слился с театром, с материалом, со зрителем, с самим понятием театр… Немногие этого достигают. Вечная ему память, царствие небесное», - сказал Симонов.

Когда журналисты продолжили задавать актеру вопросы, он, отвечая на них, в какой-то момент задумался и сказал: «"Разговариваю и слышу, как бы он сказал: "Володечка, только не ври ничего". И все».

Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ним состоится в Театре Вахтангова, церемония начнется в 10 утра 12 марта.