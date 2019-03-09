Мощный взрыв произошел на подстанции в Венесуэле

На юго-востоке Венесуэлы полыхает подстанция «Сидор», расположенная на окраине города Сьюдад-Боливар (штат Боливар). Об этом пишет газета El Nacional.

Судя по видео, появившемуся в соцсети, над электростанцией поднимается огромный столб черного дыма, из-под которого вырываются клубы раскаленного пламени.

Напомним, несколькими днями ранее в Венесуэле произошла авария на ГЭС «Эль-Гури», в результате которой многие регионы остались без электричества.