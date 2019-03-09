Сотню рыбаков пришлось спасать со льда Финского залива

Любителей зимней рыбалки в Санкт-Петербурге не испугали предупреждения спасателей о штормовом ветре и метели. В непогожий день 9 марта нашлось несколько десятков рыболовов-любителей, рискнувших испытать на прочность лед Финского залива. В результате спасательным подразделениям МЧС пришлось выезжать восемь раз для оказания помощи рыбакам.

«Погодные условия сегодняшнего дня способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива», - сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В операциях была задействована спецтехника. В итоге на борт спасательных катеров на воздушных подушках были подняты 97 рыбаков, которых благополучно доставили на берег.

Спасатели еще раз призвали горожан не выходить на лед водоемов и не испытывать на прочность его и собственные жизни.