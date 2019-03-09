«У меня были мурашки, когда играла с ним на сцене» - Мария Аронова об Этуше

Актриса Мария Аронова, которая много лет играла с Владимиром Этушем в спектакле «Дядюшкин сон» в Театре Вахтангова, назвала уход народного артиста «огромным горем». В комментарии «Звезде» актриса призналась, что у нее бежали мурашки по спине, когда она понимала, что выходит на сцену вместе с человеком, который воевал в Великой Отечественной войне.

«Нас постигло огромное горе. Ушел Владимир Абрамович Этуш, ушел мой ректор. Ушел мой любимейший партнер, с которым я огромное количество лет играла в прекрасном спектакле "Дядюшкин сон". Надо сказать о том, что это всегда была для меня огромная честь - выходить с ним на сцену. Это не громкие слова, а действительно так. У меня мурашки по спине бежали, когда я понимала, что играю спектакль с человеком, который воевал и был ранен во время Великой Отечественной войны», - сказала Аронова.

Актриса отметила, что Этуш был необыкновенно нежным и необыкновенно добрым человеком.

«Я благодарна судьбе за то, что он допустил меня до себя, что мне было разрешено шутить с ним, подсказывать ему текст. Это такая огромная честь», - отметила актриса.

Отдельно Мария Аронова сказала о жене Владимира Этуша, Елене Этуш (Горбуновой).

«Она сейчас дышать не может от горя. Я хочу сказать, что не было бы Владимира Абрамовича с нами уже очень давно, если бы не Лена. Низкий ей поклон, что наш великий Владимир Абрамович дожил до такого возраста. Это ее любовь, это ее поддержка, это ее забота. Всем нам нужно держаться и благодарить судьбу за то, что была возможность к нему прикоснуться», - заключила Аронова.

Владимира Этуша не стало сегодня, 9 марта. Ему было 96 лет. Прощание с великим артистом пройдет 12 марта в Театре имени Вахтангова. Соболезнования в связи с тяжелой утратой родным и близким актера выразил Владимир Путин. Глава государства охарактеризовал Этуша как мужественного, честного человека, поистине народного артиста и подлинную легенду «вахтанговской» школы.