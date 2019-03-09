Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, который вновь будет представлять в этом году Россию на музыкальном конкурсе песни «Евровидение», презентовал поклонникам песню, с которой ему предстоит бороться за победу в Тель-Авиве.

Премьера клипа на композицию Scream состоялась на видеохостингах и digital-платформах в 19.00 по московскому времени.

«Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну а режиссер Константин Черепков снял уникальное и трогательное видео. Я счастлив вновь принять участие в конкурсе "Евровидение", на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Надеюсь, вы полюбите эту песню так же, как это случилось со мной, когда я услышал ее в первый раз», - написал Сергей Лазарев на своей странице в Instagram.

Композицию Scream написал певец Филипп Киркоров cовместно с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Музыку к песне исполнил Московский симфонический оркестр.

Конкурс «Евровидение» пройдет в этом году в Израиле с 14 по 18 мая.