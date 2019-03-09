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«Лучший Карабас всех времен» - Татьяна Проценко вспоминает о Владимире Этуше

Валентина Пескова
19:40 09.03.2019
Актера Владимира Этуша не стало сегодня на 97-м году жизни.

Актриса Татьяна Проценко, исполнившая роль Мальвины в советском музыкальном фильме «Приключения Буратино», поделилась со «Звездой» своими воспоминаниями о Владимире Этуше. Этуш сыграл в детской сказке роль Карабаса Барабаса, но его персонаж получился вовсе не злой, а душевный и обаятельный.

«Такие утраты действительно называют невосполнимыми. Потому что это действительно был человек монументального масштаба. Мне повезло с ним общаться еще в детском возрасте, когда я была ребенком, на съемочной площадке фильма "Приключения Буратино". В нем Владимир Абрамович играл Карабаса Барабаса, самого лучшего Карабаса всех времени и народов - с тонким обаянием и юмором.

Он тогда произвел на меня впечатление человека громадного обаяния и душевной энергетики. Несмотря на то, что этот образ должен был быть зловещим, нас, детей, он любил, кормил конфетами, рассказывал анекдоты. И мы с ним тоже могли пошутить. Поэтому для меня встреча с Владимиром Абрамовичем была сказкой, в которую я погрузилась», - делится Татьяна Проценко.

Актриса отметила, что впоследствии, когда уже пересекалась с Этушем во взрослом возрасте, от всегда давал ей очень ценные актерские советы, был прост и доступен в общении.

«И мне всегда было интересно наблюдать за ним в соцсетях: он всегда улыбался на всех фотографиях. Такая его энергия просто поражала, это просто даже не пример для нас для всех, а недосягаемая высота. Поэтому конечно, это невосполнимая утрата. Но такие актеры оставляют настолько большой след в культуре, в кинематографе… Как сказал Пушкин: "Нет, весь я не умру". Вот так и здесь. Человек все равно остается, его масштаб остается», - сказала актриса.

Владимира Этуша не стало сегодня, 9 марта. Ему было 96 лет. Прощание с великим артистом пройдет 12 марта в Театре имени Вахтангова. Соболезнования в связи со смертью актера выразил Владимир Путин.

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