Участок трассы М-5 «Урал» полностью перекрыт из-за непогоды

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области временно перекрыто движение для всего автотранспорта.

Как сообщает МЧС РФ по Оренбургской области, временное ограничение движения вводится для всех типов транспортных средств на участке трассы М - 5 «Урал» (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск) в Оренбургской области. Ограничения связаны с наступлением неблагоприятных погодных условий: сильный ветер, гололед, ограничение видимости.

В ведомстве рекомендуют водителям не пользоваться мобильным телефоном во время движения, чтобы сосредоточиться на дороге. Кроме того, следует снизить скорость и следить за впереди идущими автомобилями, не прижиматься к автомобилю впереди и смотреть в зеркала, а также быть внимательными и осторожными.