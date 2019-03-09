Под Петербургом автобус столкнулся с тягачом

В Ленинградской области в результате столкновения автобуса с тягачом три человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В сообщении ведомства говорится, что около 13.30 по московскому времени на 523-м километре дороги Вологда - Новая Ладога мужчина, находясь за рулем автобуса, не справился с управлением и столкнулся со встречным тягачом.

«В результате ДТП три женщины - пассажирки автобуса пострадали», - сказано в сообщении.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. В ведомстве не уточнили характер травм пассажиров автобуса.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу была сильная метель, на дорогах наблюдалась плохая видимость, порывы ветра достигали 19 метров в секунду. Из-за погоды в городе произошли несколько массовых аварий, временно был закрыт международный аэропорт Пулково.