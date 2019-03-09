У администрации Порошенко националисты устроили столкновения с полицейскими

В центре Киева рядом с администрацией президента Украины произошли столкновения между правоохранителями и националистами, сообщает УНИАН.

В субботу националисты проводят митинг, выступая против хищений в сфере обороны, после митинга на Майдане они пошли к администрации президента.

На подходе к зданию администрации украинского лидера произошли столкновения между представителями партии «Национальный корпус», которые выступили с требованием привлечь к ответственности лиц, которые задействованы в коррупционных схемах в оборонном секторе, и правоохранителями.

Как сообщает агентство, активисты «Национальных дружин» и «Национального корпуса» приблизились к кордону полиции, взяли металлические ограждения и бросили их в правоохранителей.

Также во время столкновений участники акции выпускали петарды, в воздух, возможно, было распылено вещество и зажигали фаеры.

По информации агентства, после столкновения правоохранители и активисты напротив друг друга и представители «Национального корпуса» начали скандировать: «Один за всех и все за одного!».

Позднее пресс-служба полиции Киева на официальной странице в Facebook сообщила, что в настоящее время ситуация успокоилась.

«Участники колонны пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей. Активистов призвали не нарушать порядок, работали сотрудники полиции диалога. В настоящее время ситуация спокойная», - сказано в заявлении полиции.

Сейчас в центральной части столицы сотрудники полиции и военные продолжают нести службу, безопасность в Киеве охраняют 700 правоохранителей.

Национальным антикоррупционным бюро Украины и Генпрокуратурой в связи с коррупцией в оборонной сфере было заведено 480 уголовных дел. В рамках одного из них детективами были проведены обыски у бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности Украины Олега Гладковского и его сына.

Ранее команда Bihus.info опубликовала данные о хищениях в оборонной сфере Украины. По информации журналистов, с 2016 года сын экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек продавали оборонным предприятиям Украины запасные части для военной техники, наценивая их до 300%. Товар они якобы завозили из России контрабандным путем или приобретали на складах воинских частей на Украине. Как утверждают журналисты, таким образом от «Укроборонпрома» было получено более 9,2 миллиона долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают сведениями о каких-либо контрабандных поставках запасных частей для военной техники из РФ на Украину, но считают, что эта информация является абсурдом.