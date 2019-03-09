«Это не украшает посольство США»: в Совфеде высказались о мине в Шереметьево

Если сотрудник США действительно хотел вывести с территории РФ мину без взрывателя, он должен был заявить об этом таможенным органам еще до досмотра. Инцидент с обнаруженной в аэропорту Шереметьево миной «Звезде» прокомментировал первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

«В этой мине не было начинки, не было взрывателя, это понятно. Но в таких случаях об этом заявляется еще до полета. Предмет предъявляется таможенным органам, они показывают специалистам. И пассажир получает разрешение. Это тоже самое, как мы получаем разрешение на вывоз картин и предметов искусства. Нужно было предъявить мину до досмотра. А если сотрудник посольства этого не сделал, то это нарушение. Понятно, что его, как дипломатического представителя, не могли задерживать. Но порядок прохождения границы всегда один. А если дипработник решил не просто совершить вывоз, как честный человек, а преследовал какие-то иные цели, в том числе провокацию, то это просто не украшает это американское посольство», - заявил Владимир Джабаров.

Напомним, сегодня в аэропорту Шереметьево был задержан сотрудник американского посольства, у которого при просвечивании багажа была обнаружена мина без взрывателя. МИД РФ назвал случившееся «провокацией» и обратился в посольство США, чтобы получить официальные объяснения по поводу инцидента.