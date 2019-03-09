Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Это не украшает посольство США»: в Совфеде высказались о мине в Шереметьево

Валентина Пескова
18:20 09.03.2019
Инцидент с миной в Шереметьево прокомментировал первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам.
© Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images, Globallookpress

Если сотрудник США действительно хотел вывести с территории РФ мину без взрывателя, он должен был заявить об этом таможенным органам еще до досмотра. Инцидент с обнаруженной в аэропорту Шереметьево миной «Звезде» прокомментировал первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

«В этой мине не было начинки, не было взрывателя, это понятно. Но в таких случаях об этом заявляется еще до полета. Предмет предъявляется таможенным органам, они показывают специалистам. И пассажир получает разрешение. Это тоже самое, как мы получаем разрешение на вывоз картин и предметов искусства. Нужно было предъявить мину до досмотра. А если сотрудник посольства этого не сделал, то это нарушение. Понятно, что его, как дипломатического представителя, не могли задерживать. Но порядок прохождения границы всегда один. А если дипработник решил не просто совершить вывоз, как честный человек, а преследовал какие-то иные цели, в том числе провокацию, то это просто не украшает это американское посольство», - заявил Владимир Джабаров.

Напомним, сегодня в аэропорту Шереметьево был задержан сотрудник американского посольства, у которого при просвечивании багажа была обнаружена мина без взрывателя. МИД РФ назвал случившееся «провокацией» и обратился в посольство США, чтобы получить официальные объяснения по поводу инцидента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.03.2019, 16:05
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Этуша
Дата08.03.2019, 05:06
Бюджет Минобороны в цифрах: замминистра обороны об инвестициях и расходах
Дата09.03.2019, 15:32
Российские лыжники забрали все медали в гонке на этапе КМ в Осло
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата09.03.2019, 13:49
Названы сроки госиспытаний перспективного комплекса «Гибка-С»
Дата09.03.2019, 13:41
Историк объяснил, что значит находка «дневника офицера СС» с картой сокровищ Гитлера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:28 В стране и мире
Видео
У администрации Порошенко националисты устроили столкновения с полицейскими
17:48 В стране и мире
Видео
«Провокация изнутри»: МИД РФ об изъятой у сотрудника посольства США мине
17:47 В стране и мире
Видео
Архивные документы о награждении Владимира Этуша за подвиг на Войне
17:44 В стране и мире
Видео
В Москве арестован экс-замглавы Росгеологии
15:32 Спорт
Российские лыжники забрали все медали в гонке на этапе КМ в Осло
События дня
События дня
Умер Владимир Этуш
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Жанна Агузарова изменилась до неузнаваемости
Видео
Бойцы ВСУ расстреляли командира из-за замечания про алкоголь
Xiaomi перестанет выпускать недорогие смартфоны
Видео
Фотограф чудом выжил после попадания в пасть кита
Видео
«Заткнуть» для переизбрания: два главных повода для давления на журналистов на Украине
Жестокое нападение на семью в частном доме произошло в Подмосковье
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.