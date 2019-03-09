«Провокация изнутри»: МИД РФ об изъятой у сотрудника посольства США мине

В МИД России сообщили об инциденте с сотрудником посольства США в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сказано в заявлении, которое оказалось в распоряжении RT.

В багаже мужчины была найдена минометная мина. Уточняется, что девятого марта сотрудники аэропорта нашли в багаже гражданина США «предмет, похожий на минометную мину со взрывателем».

При этом отмечается, что в мине взрывчатого вещества не было.

«Минометная мина со взрывателем у пассажира изъята... пассажир отпущен», - сказали в министерстве.

Также во внешнеполитическом ведомстве произошедшее в аэропорту назвали провокацией.

По словам представителя Министерства иностранных дел России, Соединенные Штаты, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения российской безопасности не только извне, устраивая провокационные рейды самолетов и кораблей рядом с нашими границами, но и изнутри. Причем задействуют они сотрудников своего посольства, сообщает РИА Новости.