В Москве арестован экс-замглавы Росгеологии

Домодедовский городской суд на два месяца арестовал бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга. Ему предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СК РФ.

Обвиняемый заключен под стражу до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Горринг был задержан накануне в аэропорту Внуково в ходе операции СК РФ, проведенной совместно с ФСБ.