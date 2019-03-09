Сестра Майкла Джексона Ла Тойя знала о его домогательствах к мальчикам

Родная сестра Майкла Джексона Ла Тойя Джексон еще в 1993 году рассказала, что ее брат проводит время с маленькими мальчиками. Запись ее интервью телеканалу MTV нашлась и стала доступна журналистам после скандала с выходом фильма «Покидая Неверленд» (Leaving Neverland), в котором двое мужчин признаются, что в детстве стали жертвами сексуального насилия со стороны известного певца.

«Майкл - мой брат, я очень его люблю. Но я не буду молчаливой соучастницей его преступлений против маленьких, невинных детей», - говорит Ла Тойя на записи.

Певица также признается, что лично видела чеки «на очень, очень крупные суммы», которые получали несовершеннолетние дети от ее брата.

«Скажите мне, какой 35-летний мужчина будет проводить время с маленьким мальчиком в течение 30 дней? Или запираться в комнате с другим мальчиком на пять дней и никуда не выходить из нее? Этим детям по 9, 10, 11 лет. Я люблю своего брата, но это неправильно. Я не хочу, чтобы дети страдали», - объясняет певица.

Как отмечает издание Daily Mail, ранее интервью Ла Тойи нигде не было опубликовано из-за угроз со стороны семьи. Сестру Майкла заставили сказать, что она сделала эти заявления из-за давления со стороны ее мужа.

Ранее стало известно, что авторы мультсериала Simpsons приняли решение вырезать эпизод, в котором один из персонажей озвучен певцом Майклом Джексоном. Это произошло после премьеры фильма «Покидая Неверленд» на телеканале HBO.