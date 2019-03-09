Жанна Агузарова изменилась до неузнаваемости

В последние годы 56-летняя Жанна Агузарова почти не появляется на публике и не балует ее выступлениями. Поэтому каждое появление певицы в эфире вызывает у поклонников ее творчества огромный интерес. Агузарова отказывается давать интервью, но для Vogue Russia сделала исключение.

В видеоролике певица показала содержимое своей сумочки, но зрителей больше поразило то, как теперь выглядит Агузарова - теперь она брюнетка с каре до плеч и пышной челкой. Образ исполнительницы дополнили черные «стрелки» на глазах. Также заметно, что Агузарова увеличила губы.

Артистка показала зрителям содержимое своей сумки. Первым делом она извлекла из нее старый кассетный диктофон.

Также в ней нашлись еще две ретро-вещи - кнопочный телефон-раскладушка и веер, за которым она любит прятаться от поклонников.

В последнее время Агузарова живет то в Москве, то в Лос-Анджелесе. Хотя певица выступает нечасто, спрос на нее достаточно большой - она одна из самых дорогих звезд отечественного шоу-бизнеса: гонорары за ее корпоративы доходят до трех миллионов рублей.