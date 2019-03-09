Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Этуша
Владимир Этуш умер 9 марта в возрасте 96 лет. Прощание с ним пройдет 12 марта в Театре имени Вахтангова.
© Фото: Минобороны РФ
Глава Минобороны Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с уходом из жизни актера Владимира Этуша. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Министр обороны назвал кончину артиста огромной утратой для отечественного искусства, отметив, что актер был любим многими поколениями зрителей.
«Спектакли и фильмы с его участием, созданные им образы, такие глубокие и многогранные, навсегда войдут в золотой фонд отечественной культуры», - сказал Шойгу.
Владимир Этуш умер 9 марта на 97-м году жизни. Прощание с актером состоится в Театре имени Вахтангова 12 марта, траурная церемония начнется в 10.00.