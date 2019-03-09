«Он был ориентиром для всех нас» - Максим Галкин о Владимире Этуше

Шоумен и телеведущий Максим Галкин заявил, что поклонники Этуша запомнят его по блестящим киноролям. В комментарии «Звезде» Галкин сказал, что Этуш являлся ориентиром для всех, кто работает на сцене.

«Владимир Абрамович прожил большую жизнь, 96 лет. Он воевал, он служил на театральной сцене. Мы его запомним по блестящим киноролям. Кроме всего прочего, он был неким ориентиром для всех нас. И вот теперь эти ориентиры постепенно уходят. В этом году и в прошлом время "покосило" уже многих наших кумиров. Очень жаль, что пришел черед и Владимира Абрамовича. Мы, конечно же, будем его помнить. Он прожил большую, полноводную жизнь. Нам его будет не хватать. Это был потрясающий человек», - сказал Максим Галкин.

Владимир Этуш умер 9 марта в возрасте 96 лет. Прощание с актером состоится 12 марта, в зале Основной сцены Театра имени Вахтангова. Начало траурной церемонии - 10 часов.