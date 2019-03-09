Воспитательница забыла ребенка на прогулке в Краснодаре: видео

В Краснодаре воспитательница частного детсада забыла полуторагодовалого мальчика после прогулки на улице, сообщает «Блокнот».

Отмечается, что женщина возвращалась с прогулки с пятью детьми, но в подъезд она завела только четверых. Мальчик некоторое время находился на улице, но в скором времени его увидела проходившая мимо женщина с ребенком, которая позвонила в дверь, куда зашла воспитательница.

Работница учреждения не сразу смогла опознать ребенка, но потом со словами «вроде наш» забрала его. Позднее в Instagram-аккаунте жилого комплекса, где находится детсад, появилось сообщение от имени матери ребенка о том, что она не предъявляет претензий к работникам, а мальчик продолжает посещать учреждение и возвращается оттуда «чистым, сытым и счастливым».