Архивные документы о награждении Владимира Этуша за подвиг на Войне

Владимир Этуш, помимо того, что был великим актером, являлся еще и героем Великой Отечественной войны. Будучи еще молодым человеком, Этуш отказался уезжать в эвакуацию и ушел добровольцем на фронт.

«Мне лично хотелось во многом быть похожим на него не только как на потрясающего актера, уникального, не похожего ни на кого, но и на гражданина, на молодого человека, который не уехал в эвакуацию, а ушел защищать Москву, московское ополчение. Далее он сражался в других частях на фронтах, дошел до середины Европы, был тяжело ранен. После этого вернулся в Москву», - поделился своими воспоминаниями о нем со «Звездой» ученик Этуша, актер и режиссер Евгений Герасимов. «Удивительной честности, прямолинейности, глубины человек, умеющий ценить настоящее в людях, и, конечно, в том числе, и в искусстве», - охарактеризовал он своего учителя.

Архивные документы о подвиге лейтенанта Владимира Этуша, совершенном им 7 февраля 1943 года, были опубликованы на сайте «Подвиг народа».

Как следует из документов, командованием полка Этуш был послан на помощь попавшему в районе Моспино Донецкой области в сложную ситуацию батальону, смело повел роту на врага и умелым маневром выбил противника с занимаемой им точки, уничтожив при этом 30 солдат и офицеров и захватив ручной пулемет.

Кроме того, как отмечается в официальных бумагах, лейтенант Этуш занимался обеспечением нормальной работы тыла, бесперебойно доставлял бойцам продовольствие и боеприпасы, а также занимался приемом и эвакуацией раненых.

А 15 сентября 1943 года во время наступления на районный центр Куйбышево лично с группой бойцов первым ворвался в село и в уличных боях помог уничтожить 8 солдат и офицеров противника.

Владимира Этуша не стало сегодня, 9 марта. Ему было 96 лет. Прощание с великим артистом состоится 12 марта в Театре имени Вахтангова.