Мужчина умер во время конкурса по поеданию блинов во Владимире

Во Владимире конкурс по поеданию блинов на Масленицу закончился трагедий. 45-летний участник скончался прямо во время соревнований.

Инцидент произошел в микрорайоне Доброе. Мужчине стало плохо во время конкурса, после чего он упал на землю, пишет портал «Зебра ТВ». Очевидцы пытались помочь пострадавшему, но безуспешно. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть.

Причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам: подавился ли мужчина блином или умер по какой-то другой причине.