«Счастливый комедиант и могучий воин» - Смехов об ушедшем из жизни Этуше

Ушедший из жизни Владимир Этуш являлся не только известным артистом, но и педагогом в Театральном училище имени Щукина. Его ученик, актер театра и кино Вениамин Смехов рассказал «Звезде», какими человеческими качествами обладал Этуш.

«Он фронтовик, как был, так и остался до конца. Бывает срочная служба, бессрочная. Он был в бессрочной службе и таким он появился в жизни нашего курса Театрального училища имени Щукина в 1957/61 г. Навсегда сохранилась эта загадка могучего мужчины-воина и очень нежного, теплого, веселого, счастливого комедианта, лицедея, клоуна, артиста с большой буквы», - рассказал Смехов.

По его словам, Этуш был очень строгим педагогом, но после окончания училища для многих своих учеников оставался близким человеком.

«Педагог был строжайший, казалось, никогда не улыбнется. Об этом многие говорили, это всем известно, и как мне досталось, и Саше Збруеву, но потом это навсегда близкий человек, который приходил на спектакли», - добавил Смехов.

Этуш ушел из жизни в возрасте 96 лет в московском госпитале. Прощание с актером Владимиром Этушем состоится во вторник, 12 марта, в Театре имени Вахтангова. Траурная церемония начнется в 10.00 по московскому времени.

Народный артист СССР и один из самых любимых в России актеров родился в Москве в 1922 году, прошел Великую Отечественную войну, став полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кинозрителям он известен благодаря ролям в фильмах «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино» и других.