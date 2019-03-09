Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Этуша

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким актера Владимира Этуша. Артист ушел из жизни в возрасте 96 лет во вторник, 9 марта.

В траурной телеграмме глава государства охарактеризовал Этуша как мужественного, честного человека, поистине народного артиста и подлинную легенду «вахтанговской» школы. Путин также напомнил, что Этуш был фронтовиком-добровольцем.

Прославленного артиста любили за верность своему призванию и замечательные работы как в театре, так и в кино, отметил Путин.

«Светлая память о Владимире Абрамовиче Этуше навсегда сохранится в наших сердцах», - добавил президент.

Напомним, прощание с Владимиром Этушем состоится 12 марта в 10.00 в зале Основной сцены Театра имени Вахтангова.