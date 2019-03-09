МИД РФ: сотрудник посольства США пытался провезти в Шереметьево мину в багаже

Мина находилась в багаже дипломатического сотрудника, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ. Взрывное устройство обнаружили утром 9 марта на входе с улицы в терминал D Шереметьево при просвечивании багажа сотрудника посольства США.

«Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина с взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса», - цитирует ТАСС представителя российского ведомства.

В МИДе РФ назвали инцидент «сознательной провокацией». Ведомство известило о случившемся посольство США и попросило объяснить поведение их работника.