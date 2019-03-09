Актриса Елена Санаева назвала Этуша истинным вахтанговцем

Владимир Этуш вызывал в первую очередь глубочайшее уважение, а еще он был истинным вахтанговцем. Такими воспоминаниями о великом артисте поделилась актриса Елена Санаева, сыгравшая вместе с Этушем в картине «Приключения Буратино», где она исполнила роль лисы Алисы.

«Ничего кроме глубочайшего уважения к этому человеку я не испытывала. В первую очередь потому, что он воевал, был тяжело ранен, получил свои заслуженные награды, справился со своим тяжелым ранением, поступил в театральный институт и верой и правдой отслужил всю свою долгую жизнь театру, которому был бесконечно предан», - сказала она. «Когда уходят такие могикане театрального искусства, - это большая потеря. Выходил в "Пристани" (постановка в театре имени Вахтангова) до последнего, совершенно замечательно играл в "Дядюшкином сне", такой смешной был, такой трогательный... Он - истинный вахтанговец», - добавила актриса.

Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта, актеру было 96 лет. Прощание с артистом состоится 12 марта, в зале Основной сцены Театра имени Вахтангова, траурная церемония начнется в 10.00.