В театре Вахтангова назвали дату и время прощания с Этушем

Прощание с актером Владимиром Этушем состоится во вторник, 12 марта, в зале Основной сцены Театра имени Вахтангова. Траурная церемония начнется в 10.00, уточнили в театре.

В некрологе памяти артиста, размещенном на сайте театра, отметили жизнелюбие Этуша и его выправку, которой завидовали даже молодые актеры.

«Несгибаемый, он прошел войну, ранения, вернулся на сцену, чтобы дарить людям радость, заставлять сопереживать, умиляться и хохотать», - говорится в сообщении. «Его уход - наша глубокая боль и неизмеримая печаль. Светлая память навсегда», - добавили в театре.

Владимир Этуш скончался 9 марта. Прославленному актеру и бывшему фронтовику было 96 лет.