СМИ: КНДР готовится к запуску ракеты

Власти КНДР могут в ближайшее время совершить запуск ракеты. Об этом заявила радиостанция National Public Radio на основе анализа снимков научно-исследовательского центра КНДР Санумдон. Фотографии центра, в котором Пхеньян раньше собирал свои первые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), были получены с космических спутников 22 февраля.

На них видно, что на сортировочной станции неподалеку рядом с комплексом стоят железнодорожные вагоны и подъемные краны, а непосредственно возле предприятия припаркованы грузовые и легковые автомобили.

Эксперт из Института стратегических исследований Миддлбери в Монтерее (Калифорния) Джеффри Льюис считает, что все это позволяет предположить, что Северная Корея строит ракету. Однако какой будет эта ракета, межконтинентальной баллистической или предназначенной для запуска спутников, в настоящее время сказать невозможно. Как и назвать приблизительное время ее запуска.

Новые снимки, сделанные чуть позже возле центра, показали, что активность транспортных средств прекратилась, а один из кранов исчез. Эксперты делают вывод, что это может означать приостановку работ по созданию ракеты из-за ожидания дополнительных материалов. Либо говорят о том, что ракету уже отправили на полигон Сохэ.

Льюис полагает, что КНДР, скорее всего, готовится к запуску спутника на орбиту. Об этом, к слову, власти страны говорили еще до первого саммита США - КНДР в 2018 году. Эксперт считает, что подобный запуск нельзя рассматривать как агрессивный шаг.