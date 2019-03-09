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Збруев назвал Этуша строгим педагогом и замечательным художником

Александра Арсентьева
14:57 09.03.2019
Збруев обучался под началом Владимира Этуша. Он рассказал о педагогических подходах известного актера.
© Фото: Viktor Chernov, Russian Look, Globallookpress

Актер театра и кино Александр Збруев прокомментировал «Звезде» смерть прославленного актера Владимира Этуша, который скончался девятого марта в Москве.

«Он первый раз набрал курс в Щуке (Театральное училище имени Щукина - прим. ред.) и очень умно он сделал - курс состоял из людей, которые были уже взрослые, закончили некоторые институты, были семьи у кого-то, и людей, которые только что закончили школу», - вспомнил Збруев.

По его словам, в этом была определенная мудрость педагогики, потому что ученики получали друг от друга очень нужный опыт.

«Он был очень хорошим педагогом. Он был очень строг. У нас поступило где-то 33 человека, а закончило на пять-шесть человек меньше. Либо он видел в человеке актера, либо не видел. И он был в этом плане неприступен», - рассказал актер.

«Курс был довольно сильный, и то, что преподавал и делал Владимир Абрамович - этого никогда не забыть, он всегда остается вместе с нами, и это замечательный художник», - добавил Збруев.

Этуш родился в Москве в 1922 году, он прошел Великую Отечественную войну и стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Большую часть карьеры он служил именно в Театре имени Вахтангова. Кинозрители навсегда запомнят его по ролям в фильмах «Приключения Буратино», «По улице комод водили», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница» и многих других.

Похороны Этуша пройдут в аллее актеров Театра имени Вахтангова на Новодевичьем кладбище.

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