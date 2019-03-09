Актер театра Вахтангова - об удивительной доброте Владимира Этуша

Владимир Этуш имел удивительное сердце и был удивительной доброты человеком. Таким его запомнил народный артист РФ, актер Театра имени Вахтангова Алексей Гуськов.

«Это удивительного сердца человек, мы же знаем, что он - фронтовик. Он всегда умел очень остроумно ответить на любую ситуацию, никогда не был "добреньким", но в нем была удивительная доброта», - отметил он в комментарии «Звезде». «Количество учеников его, начиная от Людмилы Васильевны Максаковой, - огромно. И это действительно большая потеря для театра и для кино, потому что (существует) огромное количество ролей, которые любим и будем любить. Соболезнования близким...», - добавил актер.

Прощание с Владимиром Этушем пройдет в Театре имени Вахтангова, где актер служил почти всю свою жизнь, во вторник, 12 марта. Похоронят артиста, по предварительной информации, на Новодевичьем кладбище в аллее актеров Театра имени Вахтангова.

Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта. Артисту было 96 лет.