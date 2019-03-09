«Он учил не работать в театре, а служить ему»: Александр Олешко об Этуше

Владимир Этуш являлся не только одним из любимых артистов нескольких поколений, но и педагогом, который запомнился, пожалуй, всем своим ученикам. Актер Александр Олешко, который обучался под началом Этуша, вспомнил в беседе со «Звездой», как строились его отношения с учителем.

«Не просто любимый артист, для нас он учитель и педагог, ректор нашего вуза, который учил нас не работать в театре, а служить. Не прибывать по расписанию на время и потом уезжать с площадки, а служить творческому содержанию, лучу, свету, людям. Конечно, это большая потеря не только для мира театра. Человек-пример, человек очень принципиального, строгого отношения, прежде всего к самому себе. Но и к нам, своим ученикам», - рассказал актер.

Олешко подчеркнул, что Этуш был требователен к себе до самого конца и целиком посвятил себя службе театру. В 2018 году актер пришел в труппу театра имени Вахтангова и успел поработать со своим педагогом на сцене.

«Он мне вручал студенческий билет, через четыре года - диплом, потом вручал кинопремии… Но самое главное - он мне вручил ключи от профессии. Недавно мы встретились в театре, делили одну гримуборную. Он мне говорит - ну что, все прыгаешь, мальчик? Я говорю - есть, с кого брать пример. Он до последнего работал, выходил на сцену. Я ему очень благодарен», - заключил Олешко.

Актер Владимир Этуш ушел из жизни в возрасте 96 лет в московском госпитале. Прощание пройдет в театре имени Вахтангова. Народный артист СССР и один из самых любимых в России актеров родился в 1922 году в Москве, прошел Великую Отечественную войну, став полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Отечественному кинозрителю известен по ролям в фильмах «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино» и других.