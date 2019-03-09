В Минтруде рассказали о профессиях с самым быстрым трудоустройством

Врачи и средний медицинский персонал могут быстрее всего найти работу через службу занятости. Об этом сообщили RT в Министерстве труда и социальной защиты России.

Далее, по данным ведомства, следом за медиками идут высококвалифицированные рабочие из строительной сферы.

Хорошо трудоустроиться может персонал, занятый в пищевой, текстильной и швейной промышленности, специалисты в области электротехники и электроники, в металлообрабатывающем производстве, машиностроении и деревообработке.

Следом за ними идут охранники. Сложнее всего устроиться работникам без квалификации.