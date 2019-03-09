«Вербовочный пункт и живой щит»: как США используют беженцев в Сирии

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

А потом использовала их как идеологический таран для разного рода санкций, переворотов, свержения режимов и так называемых гуманитарных бомбардировок, во имя прав человека и во благо прав человека! А теперь сами Соединенные Штаты своими руками их и прикончили. Причем даже известно место, где концепция прав человека окончательно испустила дух - это лагерь беженцев «Рукбан», на границе Сирии и Иордании, неподалеку от американской военной базы Ат-Танф.

На этой неделе человечество постигла тяжелая утрата. Концепция прав человека: единых, неделимых, универсальных, действующих для всех без исключения, приказала долго жить. То есть гикнулась, откинулась, сыграла в ящик, отбросила коньки. И что главное - произошло это стараниями той самой страны, которая эти самые «права человека» годами пестовала, холила и лелеяла.

Несколько дней назад Министерство обороны Российской Федерации опубликовало новые спутниковые снимки лагеря Рукбан, на которых зафиксированы реальные условия проживания людей. Навесы вместо домов. Свалки вместо улиц. Свежие могилы на импровизированном кладбище. На брифинге были приведены данные международных гуманитарных организаций. Иначе, чем катастрофой, происходящее назвать нельзя. Недостаток продовольствия и воды. Полное отсутствие медицинской помощи, при том, что большинство беженцев - это женщины, дети, старики и инвалиды. Как следствие, в лагере «Рукбан» зафиксированы вспышки инфекций, кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза. Отмечены случаи холеры и проказы.

И в таких условиях уже несколько лет в «Рукбане» не живут - выживают - больше сорока тысяч человек. Большинство из которых хотели бы вернуться в свои дома. Но… их не выпускают. Не выпускают, прежде всего, подконтрольные Америке местные боевики. То есть покинуть лагерь можно, но за очень большие деньги. Принудительно удерживают людей в лагере и сами американские военные. Зачем? Все очень просто! Для них «Рукбан» - это и вербовочный пункт для террористической войны с Асадом, и живой щит непосредственно рядом с собственными позициями. А на самом деле, это единственное обоснование присутствия военной базы США на территории Сирии.

«Что касается конкретно лагеря "Рукбан", то он находится, как вы знаете, внутри 55-километровой зоны безопасности Ат-Танф, которая была противозаконно американцами создана. И то, что не выпускают сейчас, по сути дела, людей, держат их в заложниках, наводит на неприятную мысль, что этот лагерь беженцев нужен американцам, чтобы продолжать оправдывать свое незаконное военное присутствие», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По сути, сегодня «Эр-Рукбан» - это не лагерь беженцев, а резервация в пустыне. По режиму пребывания - почти что концлагерь. То есть можно поздравить американских военных, которые взяли в заложники сорок тысяч человек и принудительно удерживают их, наплевав на все права и свободы. Надо сказать, лагерь «Рукбан» - это абсолютно новое слово в вопросе прав человека. Насильственное удержание. Лишение свободы передвижения. Торговля людьми. Распределение помощи через боевиков.

Верх наглости и цинизма, кстати, еще и в том, что США требуют поставок гуманитарной помощи от законного правительства Сирии, которое они столько лет пытались свергнуть. Помогать за свой счет, как вы понимаете, Пентагон жаба душит. А сами американцы при этом за жизнь, здоровье, безопасность сирийских беженцев никакой ответственности не несут. То есть вообще.

Фактически сейчас в Рукбане мы имеем рукотворный гуманитарный кризис. Который стал абсолютно закономерным следствием военного вмешательства и попытки смены режима с помощью карманной так называемой «умеренной оппозиции». Впрочем, у Америки всегда так. Удивляться тут, собственно, нечему.

Короче, когда положение в лагере стало катастрофическим, власти Сирии при участии Центра по примирению враждующих сторон организовали масштабную операцию по спасению людей из лагеря смерти. Шесть колонн автобусов в начале этой недели должны были забрать беженцев из «Рукбана» и доставить в безопасное место. Единственное, что требовалось от американцев - не мешать и предоставить гарантии безопасного движения автобусов внутри этой самопальной 55-километровой зоны. Вот фрагмент совместного российско-сирийского брифинга 1 марта: «Обращаемся к командованию группировкой США в зоне Эт-Танф! На вас лежит полная ответственность за безопасное и беспрепятственное следование автомобильных колонн через контролируемую вами 55-километровую зону. Теперь вам не на словах, а на деле предстоит доказать свою способность действовать во благо сирийцев, оказавшихся в "Рукбане", абсолютное большинство которых - около 40 тысяч человек - однозначно высказались за незамедлительный выход из лагеря», - заявил генерал-полковник Мизинцев.

В итоге американцы операцию сорвали. Отказались пропустить автобусы внутрь захваченной у Сирии 55-километровой зоны и не предоставили гарантий безопасности. Собственно, в этот самый момент так настойчиво пропагандируемые США «права человека» превратились в пустой звук, ноль, пустышку. А вместе с ними превратился в труху и весь густо наштукатуренный фасад страны, которая десятилетиями создавала себе особый, исключительно выдающийся имидж защитника всех обиженных, несчастных и угнетенных по всему миру.

Так называемая «правозащита». Это же был второй после доллара любимый американский инструмент «мягкой силы». И вот теперь выяснилось, что все это было легендой прикрытия. Беженцев просто использовали, чтобы обосновать военное присутствие США в Сирии. Нет, конечно, пройдет немного времени, они попытаются еще гальванизировать этот гуманитарный труп, подкрасить его, навести марафет. Но это будет уже не правозащитник, а полуразложившийся зомби.

Так что если еще когда-нибудь любой из представителей правительства США захочет что-нибудь ляпнуть на тему прав человека, которые где-то там с их точки зрения нарушаются, ответ теперь можно будет сформулировать очень простой. Из одного слова: «Рукбан». А тамошние ежегодные доклады о «состоянии прав человека» по всему миру теперь можно, не читая, использовать по прямому назначению. На растопку или, например, отправить в любую страну, где, по данным все тех же американских правозащитников, существует дефицит туалетной бумаги.

Причем как-то у меня даже нет особых сомнений, что через день-другой в западной прессе виноватыми в срыве эвакуации людей из лагеря «Рукбан» окажутся сирийская и российская стороны. Причем обвинение это будет сделано в ставшей уже традицией у наших партнеров хамской манере. Это у них теперь считается правилом хорошего тона - надерзить России. Вот самый наглядный пример этой недели.