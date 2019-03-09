«Даже 96 лет не вместили его талант»: Юлий Гусман о Владимире Этуше

Владимир Этуш посвятил свою жизнь людям, а в его характере соседствовали вода и пламень, мягкость и принципиальность. Такими словами почтил память ушедшего друга и коллеги актер и телеведущий Юлий Гусман.

Гусман отметил одну из главных, на его взгляд, черт характера Этуша. Он был человеком, который являл собой абсолютный баланс - между добротой и строгостью, юмором и суровостью. Парадоксальным образом эти черты характера превращали Этуша не в противоречивого, но в уравновешенного человека.

«Он прожил большую жизнь. Но, мне кажется, даже его 96 лет не вместили все таланты, мечты, желания, стремления, всю его огромную работу. Он был офицером, был воином, актером театра и кино, удивительным педагогом, замечательным театральным менеджером, директором Дома актера… но самое главное - был душевным, нежным, очень сильным человеком. Нежность, доброта и мягкость никак не противоречит суровости, принципиальности, строгости и ответственности. Вода и пламень не соседствуют, но иногда в душах и поступках людей они бывают очень хорошо сочетаемы… Его глубинный юмор и доброта к людям, зрителям, вообще к человеку рядом, товарищу - соседствовали с его принципиальной позицией по самым разным вопросом бытия. Все это рождало не коктейль противоречий, а абсолютный баланс и уравновешенность человека, вся жизнь которого была посвящена людям», - рассказал Юлий Гусман в беседе со «Звездой».

Актер Владимир Этуш ушел из жизни в возрасте 96 лет в московском госпитале. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что актер ушел из жизни в той самой больнице, куда ранее его поместили в реанимацию. Прощание также пройдет в театре имени Вахтангова.

Народный артист СССР и один из самых любимых в России актеров родился в 1922 году в Москве, прошел Великую Отечественную войну, став полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», служил в театре имени Вахтангова. Широкому кинозрителю известен по ролям в фильмах «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино» и других любимых россиянами классических картинах.