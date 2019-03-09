Лановой вспомнил об участии Этуша в Великой Отечественной и его игре в театре
Актер театра и кино Василий Лановой дал комментарий «Звезде» по поводу смерти Владимира Этуша.
«Мы много лет уже сидим в одной актерской уборной. И вся жизнь - и моя для него, и его для меня в общем были понятны. Мы с ним много раз за 62 года моей работы в театре играли вместе», - рассказал Лановой.
«Это был, прежде всего, человек, который воевал мальчишкой, молодым человеком воевал, был в разведке в первые годы. И потом он до конца… много пользы принес в кино и театрах, комедийный актер замечательный был. Это поколение уже уходит», - отметил он.
Прославленный актер ушел из жизни девятого марта в возрасте 96 лет.
Этуш родился в 1922 году в Москве. Он являлся участником Великой Отечественной войны и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Этуш большую часть жизни служил в Театре имени Вахтангова.
Кинозрителю он известен благодаря ролям влентах «Кавказская пленница», «Приключения Буратино», «Иван Васильевич меняет профессию», «По улице комод водили» и других.