Лановой вспомнил об участии Этуша в Великой Отечественной и его игре в театре

Актер театра и кино Василий Лановой дал комментарий «Звезде» по поводу смерти Владимира Этуша.

«Мы много лет уже сидим в одной актерской уборной. И вся жизнь - и моя для него, и его для меня в общем были понятны. Мы с ним много раз за 62 года моей работы в театре играли вместе», - рассказал Лановой.

«Это был, прежде всего, человек, который воевал мальчишкой, молодым человеком воевал, был в разведке в первые годы. И потом он до конца… много пользы принес в кино и театрах, комедийный актер замечательный был. Это поколение уже уходит», - отметил он.