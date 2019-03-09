Прощание с Этушем состоится в театре Вахтангова

Прощание с Владимиром Этушем, ушедшим из жизни 9 марта в Москве в возрасте 96 лет, пройдет в Театре имени Вахтангова, где большую часть жизни служил артист. Об этом сообщил РИА Новости директор театра Кирилл Крок.

Похороны актера пройдут в аллее актеров Театра имени Вахтангова на Новодевичьем кладбище, добавляет Mash со ссылкой на дочь артиста Раису Этуш.

Владимир Этуш родился в 1922 году в Москве, прошел Великую Отечественную войну и стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Большую часть театральной карьеры он служил именно в Театре имени Вахтангова. Этуш был уникальным артистом - он являлся старейшим по возрасту действующим актером из ныне живших Народных артистов СССР.

Зрители кино навсегда запомнят его по ролям в фильмах «Приключения Буратино», «По улице комод водили», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница» и многих других.