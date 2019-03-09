Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Умер Владимир Этуш ТЕГИ

В Театре имени Вахтангова подтвердили смерть Владимира Этуша

Вадим Иванов
13:28 09.03.2019
Около месяца назад Этуш перенес инсульт и провел в больнице около двух недель.
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, GlobalLookPress

Актер Владимир Этуш умер в Москве в больнице в возрасте 96 лет. Данную информацию подтвердил «Звезде» директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Директор театра уточнил, что артист ушел из жизни в больнице, куда ранее его госпитализировали в реанимацию.

Около месяца назад Этуш перенес инсульт и провел в больнице около двух недель.

Народный артист СССР родился в 1922 году в Москве, являлся участником ВОВ и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Большую часть жизни Этуш служил в Театре имени Вахтангова.

Широкому кинозрителю известен по ролям в фильмах «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино», «По улице комод водили» и других.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.03.2019, 05:51
В Еврокомиссии призвали к возобновлению диалога с Россией
Дата08.03.2019, 05:06
Бюджет Минобороны в цифрах: замминистра обороны об инвестициях и расходах
Дата09.03.2019, 10:50
Российские лыжники выиграли эстафету на Универсиаде-2019 в Красноярске
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата09.03.2019, 13:49
Названы сроки госиспытаний перспективного комплекса «Гибка-С»
Дата09.03.2019, 13:41
Историк объяснил, что значит находка «дневника офицера СС» с картой сокровищ Гитлера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Умер Владимир Этуш
13:57 В стране и мире
Видео
Лановой вспомнил об участии Этуша в Великой Отечественной и его игре в театре
13:53 В стране и мире
Видео
«Даже 96 лет не вместили его талант»: Юлий Гусман о Владимире Этуше
13:47 В стране и мире
Видео
Прощание с Этушем состоится в театре Вахтангова
13:28 В стране и мире
Видео
В Театре имени Вахтангова подтвердили смерть Владимира Этуша
13:22 В стране и мире
Видео
Дочь Владимира Этуша подтвердила информацию о смерти актера
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:47 В стране и мире
Видео
Прощание с Этушем состоится в театре Вахтангова
13:41 Вопросы истории
Видео
Историк объяснил, что значит находка «дневника офицера СС» с картой сокровищ Гитлера
13:14 В стране и мире
Видео
В Крыму отмечают 205 лет со дня рождения Тараса Шевченко
13:01 В стране и мире
Видео
Роскосмос запустил акцию в день рождения Юрия Гагарина
12:21 В стране и мире
Видео
Самолет рухнул в Карибском море, но пассажиров спасли: видео
События дня
События дня
Умер Владимир Этуш
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Водопад из треснувшего аквариума накрыл посетителей кафе: видео
Видео
Танцующая под дождем: собака пришла в детский восторг, впервые попав под ливень
Xiaomi перестанет выпускать недорогие смартфоны
Видео
Фотограф чудом выжил после попадания в пасть кита
Видео
«Заткнуть» для переизбрания: два главных повода для давления на журналистов на Украине
Жестокое нападение на семью в частном доме произошло в Подмосковье
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.