В Театре имени Вахтангова подтвердили смерть Владимира Этуша

Актер Владимир Этуш умер в Москве в больнице в возрасте 96 лет. Данную информацию подтвердил «Звезде» директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Директор театра уточнил, что артист ушел из жизни в больнице, куда ранее его госпитализировали в реанимацию.

Около месяца назад Этуш перенес инсульт и провел в больнице около двух недель.

Народный артист СССР родился в 1922 году в Москве, являлся участником ВОВ и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Большую часть жизни Этуш служил в Театре имени Вахтангова.

Широкому кинозрителю известен по ролям в фильмах «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино», «По улице комод водили» и других.