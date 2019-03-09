Дочь Владимира Этуша подтвердила информацию о смерти актера

Дочь Владимира Этуша Раиса подтвердила RT сообщения о смерти прославленного актера.

«Это произошло сегодня. Я думаю, что отказало сердце», - заявила она.

Ранее об уходе из жизни артиста сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что месяц назад он перенес инсульт и в больнице провел около двух недель. Впоследствии его состояние ухудшилось и он был госпитализирован в реанимацию.

Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Имеет звания народного артиста СССР, народного артиста республики Северная Осетия-Алания.

В его фильмографии такие картины, как «Старая, старая сказка», «Тень», «Дела давно минувших дней…», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «По улицам комод водили…», «31 июня», «Три мушкетера» и многие другие.