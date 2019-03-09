В Крыму отмечают 205 лет со дня рождения Тараса Шевченко

В Крыму сегодня, 9 марта, отмечают 205-ю годовщину со дня рождения украинского поэта и писателя Тараса Шевченко. Основные торжественные мероприятия, которые организовала «Украинская община Крыма», проходят в Симферополе, у памятника классику украинской и мировой литературы.

«Украинская община Крыма на протяжении пяти лет нахождения в составе Российской Федерации ощутила ту значимую поддержку, которую она, наверное, никогда не ощущала во времена Украины. Сейчас проходят очень красивые, яркие мероприятия украинской культуры в Крыму. Вот, сегодня мы присутствуем на возложении цветов к памятнику Тарасу Григорьевичу Шевченко, празднуем 205 лет», - рассказала председатель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Тарас Шевченко родился на Украине в семье крепостных крестьян. В юношеском возрасте его выкупили, и вскоре он поступил в Петербургскую академию художеств. Наследие Шевченко насчитывает более восьмисот произведений, но в первую очередь он известен как поэт. Его первый сборник стихов - «Кобзарь» - вышел в 1840 году в Санкт-Петербурге.