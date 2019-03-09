Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Умер Владимир Этуш ТЕГИ

СМИ сообщили о смерти Владимира Этуша

Вадим Иванов
13:04 09.03.2019
Об уходе из жизни прославленного актера сообщил Telegram-канал Baza. Артисту было 96 лет.
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, GlobalLookPress

Актер Владимир Этуш ушел из жизни в возрасте 96 лет. О его смерти сообщил Telegram-канал Baza.

Причина смерти артиста не сообщается. Месяц назад Этуш перенес инсульт и провел в больнице около двух недель.

Впоследствии состояние актера снова ухудшилось и он был госпитализирован в реанимацию.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, он являлся старейшим по возрасту действующим актером из ныне живших Народных артистов СССР.

Этуш являлся участником Великой Отечественной войны. Он также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Многие годы артист играл в Театр имени Вахтангова. Кинозрителю Этуш известен по ролям в картинах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино», «По улице комод водили», «12 стульев» и других.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.03.2019, 05:51
В Еврокомиссии призвали к возобновлению диалога с Россией
Дата08.03.2019, 05:06
Бюджет Минобороны в цифрах: замминистра обороны об инвестициях и расходах
Дата09.03.2019, 10:50
Российские лыжники выиграли эстафету на Универсиаде-2019 в Красноярске
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата09.03.2019, 13:49
Названы сроки госиспытаний перспективного комплекса «Гибка-С»
Дата09.03.2019, 13:41
Историк объяснил, что значит находка «дневника офицера СС» с картой сокровищ Гитлера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Умер Владимир Этуш
13:57 В стране и мире
Видео
Лановой вспомнил об участии Этуша в Великой Отечественной и его игре в театре
13:53 В стране и мире
Видео
«Даже 96 лет не вместили его талант»: Юлий Гусман о Владимире Этуше
13:47 В стране и мире
Видео
Прощание с Этушем состоится в театре Вахтангова
13:28 В стране и мире
Видео
В Театре имени Вахтангова подтвердили смерть Владимира Этуша
13:22 В стране и мире
Видео
Дочь Владимира Этуша подтвердила информацию о смерти актера
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:47 В стране и мире
Видео
Прощание с Этушем состоится в театре Вахтангова
13:41 Вопросы истории
Видео
Историк объяснил, что значит находка «дневника офицера СС» с картой сокровищ Гитлера
13:14 В стране и мире
Видео
В Крыму отмечают 205 лет со дня рождения Тараса Шевченко
13:01 В стране и мире
Видео
Роскосмос запустил акцию в день рождения Юрия Гагарина
12:21 В стране и мире
Видео
Самолет рухнул в Карибском море, но пассажиров спасли: видео
События дня
События дня
Умер Владимир Этуш
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Водопад из треснувшего аквариума накрыл посетителей кафе: видео
Видео
Танцующая под дождем: собака пришла в детский восторг, впервые попав под ливень
Xiaomi перестанет выпускать недорогие смартфоны
Видео
Фотограф чудом выжил после попадания в пасть кита
Видео
«Заткнуть» для переизбрания: два главных повода для давления на журналистов на Украине
Жестокое нападение на семью в частном доме произошло в Подмосковье
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.