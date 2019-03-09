СМИ сообщили о смерти Владимира Этуша

Актер Владимир Этуш ушел из жизни в возрасте 96 лет. О его смерти сообщил Telegram-канал Baza.

Причина смерти артиста не сообщается. Месяц назад Этуш перенес инсульт и провел в больнице около двух недель.

Впоследствии состояние актера снова ухудшилось и он был госпитализирован в реанимацию.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, он являлся старейшим по возрасту действующим актером из ныне живших Народных артистов СССР.

Этуш являлся участником Великой Отечественной войны. Он также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Многие годы артист играл в Театр имени Вахтангова. Кинозрителю Этуш известен по ролям в картинах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино», «По улице комод водили», «12 стульев» и других.