Роскосмос запустил акцию в день рождения Юрия Гагарина

В день рождения первого космонавта Роскосмос запустил патриотическую акцию «Гагарин85». Чтобы стать участником, достаточно сделать селфи на фоне знаковых мест или предметов, связанных с ним.

Снимки необходимо разместить в соцсетях с хештегом #гагарин85. Акция продлится до 13 марта.

Коллаж с лучшими вашими снимками отправится прямиком в космос - на МКС.

Сегодня Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. По популярности с этим человеком до сих пор не смог сравниться никто на планете.