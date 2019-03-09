Роскосмос запустил акцию в день рождения Юрия Гагарина
Чтобы стать участником, достаточно сделать селфи на фоне знаковых мест или предметов, связанных с ним.
© Фото: Роскосмос
В день рождения первого космонавта Роскосмос запустил патриотическую акцию «Гагарин85». Чтобы стать участником, достаточно сделать селфи на фоне знаковых мест или предметов, связанных с ним.
Снимки необходимо разместить в соцсетях с хештегом #гагарин85. Акция продлится до 13 марта.
Коллаж с лучшими вашими снимками отправится прямиком в космос - на МКС.
Сегодня Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. По популярности с этим человеком до сих пор не смог сравниться никто на планете.