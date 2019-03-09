Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить ConocoPhillips более $8 млрд

Власти Венесуэлы должны выплатить 8,7 миллиардов долларов американской нефтегазовой компании ConocoPhillips в качестве компенсации с целью урегулирования спора по добыче нефти в связи с поглощением нефтяных активов в 2007 году, сообщается на сайте корпорации.

Такое решение еще 27 февраля вынес арбитражный трибунал при Всемирном банке. Документ опубликован на сайте организации в субботу, 9 марта.

Изначально американская энергетическая корпорация добивалась возмещения 30 миллиардов долларов с Боливарианской Республики за национализацию всей нефтяной промышленности. Но и данное решение Каракас имеет право оспорить.

Напомним, процесс национализации начался в Венесуэле в период правления Уго Чавеса. Так, в 2007 году все месторождения нефти в стране были поставлены под государственный контроль, а американские компании Exxon Mobil и ConocoPhillips, отказавшиеся работать на новых условиях, ушли с венесуэльского рынка.

Также национализации были подвергнуты энергетика и телекоммуникации. В апреле 2008 года начался процесс национализации цементной промышленности страны.