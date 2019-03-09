Под Петербургом из-за метели столкнулись 30 машин: видео

Мощная метель накрыла Петербург, в результате непогоды 30 автомобилей попали в ДТП. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях, также они опубликовали видео с места инцидента.

Авария произошла на автодороге «Сортавала» рядом с торговым центром «Мега Парнас».

Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными условиями была приостановлена работа аэропорта Пулково.