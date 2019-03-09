Водопад из треснувшего аквариума накрыл посетителей кафе: видео

Камеры наблюдения зафиксировали, как в одном из кафе в городе Никшиче в Черногории разбился огромный аквариум.

На кадрах видно, как двое мужчин сидят в заведении беседуют и пьют кофе, вдруг неожиданно стекло в аквариуме лопается и вода, хлынувшая из резервуара, буквально захлестывает их.

По какой причине стекло аквариума лопнуло неизвестно. Работники кафе рассказали, что возможно при производстве аквариума был допущен брак, сообщает Daily Mail.