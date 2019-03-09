Аэропорт Пулково закрыли из-за сильнейшей метели

Работа аэропорта Пулково была приостановлена из-за сильной метели. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе авиаузла.

Воздушная гавань была закрыта в 11.00 и прием и отправление рейсов не будет осуществляться, по текущей информации, до 13.00. Сейчас рейсы уходят на запасные аэродромы.

Пассажиров просят смотреть на онлайн-табло и там отслеживать статус рейсов. Также в пресс-службе Пулково попросили тщательнее планировать время прибытия в аэропорт, поскольку из-за осадков, сильного ветра и плохой видимости в городе образовались крупные пробки.