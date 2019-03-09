Москвичей попросили парковаться подальше от деревьев и билбордов из-за сильного ветра

Столичным водителям не следует оставлять свои автомобили рядом с деревьями и рекламным конструкциями из-за сильного ветра.

Об этом сообщает ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в своем микроблоге в Twitter.

По прогнозам синоптиков в Москве в субботу, 9 марта ожидается переменная облачность с порывами ветра до 15-17 метров в секунду.

Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 5 до 7 градусов, по области столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов тепла.