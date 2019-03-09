Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Танцующая под дождем: собака пришла в детский восторг, впервые попав под ливень

Андрей Аркадьев
11:45 09.03.2019
В регионе долго не было дождей. Хозяйка запечатлела на видео, как ее питомец пришел в восторг, попав под ливень.
© Видео: The Daily Mail.

Жительница южноафриканского Кейптауна Чандре Шелл сняла видео, на котором ее собака по кличке Белла искренне радуется проливному дождю. Об этом сообщает The Daily Mail.

На записи видно, как лабрадор, высунув язык, весело прыгает по лужам. Псина пытается поймать пастью падающие капли, отряхивается и жмурится от удовольствия, виляя хвостом. Владелица рассказала, что ее двухгодовалый питомец впервые в жизни видит дождь.

В Южной Африке осадки выпадают крайне редко, страна уже давно испытывает засуху. Поэтому, когда пошел ливень, собака выскочила на улицу, чтобы насладиться дождем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.03.2019, 05:51
В Еврокомиссии призвали к возобновлению диалога с Россией
Дата08.03.2019, 05:06
Бюджет Минобороны в цифрах: замминистра обороны об инвестициях и расходах
Дата09.03.2019, 10:50
Российские лыжники выиграли эстафету на Универсиаде-2019 в Красноярске
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата09.03.2019, 05:10
Превосходит все зарубежные аналоги: в РФ завершается разработка двигателя ВК-800
Дата09.03.2019, 09:11
Первому космонавту Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 85 лет
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:21 В стране и мире
Видео
Самолет рухнул в Карибском море, но пассажиров спасли: видео
12:14 В стране и мире
Видео
Аэропорт Пулково закрыли из-за сильнейшей метели
11:17 В стране и мире
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли затворы дамбы
10:27 В стране и мире
Видео
Небесная красота: девушки из ВДВ приступили к учениям под Москвой
08:46 В стране и мире
Видео
Бойцы ВСУ расстреляли командира из-за замечания про алкоголь
События дня
События дня
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Водопад из треснувшего аквариума накрыл посетителей кафе: видео
Видео
Танцующая под дождем: собака пришла в детский восторг, впервые попав под ливень
Xiaomi перестанет выпускать недорогие смартфоны
Видео
Фотограф чудом выжил после попадания в пасть кита
Видео
«Заткнуть» для переизбрания: два главных повода для давления на журналистов на Украине
Жестокое нападение на семью в частном доме произошло в Подмосковье
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.