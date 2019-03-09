Танцующая под дождем: собака пришла в детский восторг, впервые попав под ливень

Жительница южноафриканского Кейптауна Чандре Шелл сняла видео, на котором ее собака по кличке Белла искренне радуется проливному дождю. Об этом сообщает The Daily Mail.

На записи видно, как лабрадор, высунув язык, весело прыгает по лужам. Псина пытается поймать пастью падающие капли, отряхивается и жмурится от удовольствия, виляя хвостом. Владелица рассказала, что ее двухгодовалый питомец впервые в жизни видит дождь.

В Южной Африке осадки выпадают крайне редко, страна уже давно испытывает засуху. Поэтому, когда пошел ливень, собака выскочила на улицу, чтобы насладиться дождем.