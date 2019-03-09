В Подмосковье хозяин кафе открыл стрельбу по посетителям

В ночь на субботу в одном из кафе Подмосковья произошла стрельба. Инцидент случился в Домодедовском районе столичного региона.

Как сообщили «Звезде» в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области, стрельба произошла в районе четырех часов ночи. Предположительно, стрелок использовал ружье.

«Сегодня ночью мужчина произвел выстрелы в одном из кафе городского округа Домодедово. В результате этого три человека получили огнестрельные ранения», - сообщили в полиции.

В данный момент полиция проводит доследственную проверку по факту стрельбы. По информации агентства ТАСС, стрелком оказался сам хозяин заведения. Предположительно, у него произошла ссора с компанией, которая отмечала праздник в кафе. Ее последствиями стали драка, стрельба и множественные огнестрельные ранения.