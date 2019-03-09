Маск ответил на поздравление Рогозина с завершением испытаний Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил главу госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина за поздравления с успешным завершением летных испытаний Crew Dragon.

«Спасибо от имени SpaceX. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой», - написал Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее Рогозин поздравил Маска и главу NASA Джима Брайденстайна с успешным завершением летных испытаний корабля Crew Dragon. Он добавил, что альтернативная система доставки будет гарантировать стабильную работу МКС.

Также глава госкорпорации заявил, что надеется на развитие международного сотрудничества в космосе.

С 2011 года к Международной космической станции из пилотируемых кораблей летали только российские «Союзы». Они доставляют к станции российских, американских и других членов экипажа. В Соединенных Штатах новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатываются компаниями SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon запустили к МКС второго марта в беспилотном режиме, и 3 марта он впервые пристыковался к станции. Его отстыковка прошла восьмого марта. Корабль приводнился в Атлантическом океане.