Двое погибли в ДТП с КамАЗом и легковушкой в районе Химок: видео с места

Утром субботы в Москве на Ленинградском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и легковой машины Nissan. Грузовая машина столкнулась с легковушкой и перевернулась.

Как сообщили «Звезде» в ГУ ГИБДД по столичному региону, авария произошла в 5.20 около дома № 202 по Ленинградскому шоссе. В ДТП погибли два человека, один пострадал. Погибли люди, находящиеся в легковом автомобиле.

Движение машин в сторону области по Ленинградскому шоссе затруднено, специалисты работают над устранением последствий аварии. Точная причина ДТП на данный момент неизвестна, ее предстоит выяснить специалистам. Начата проверка.