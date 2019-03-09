Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли затворы дамбы

В субботу в Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений в связи с возможным повышением уровня воды в Неве до опасных значений. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, оказавшемся в распоряжении «Звезды».

«В 06.50 (по московскому времени - прим. ред.) девятого марта судопропускные и водопропускные сооружения КЗС закрыты. По данным на 07.00 часов утра, на вход в Петербург находятся три грузовых судна», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о закрытии затворов КЗС могут меняться в зависимости от прогнозов и погодных условий.

«Прогнозируемая наводненческая ситуация характеризуется одним пиком подъема уровня воды на непродолжительное время», - сказано в пресс-релизе.

Напомним, в Петербурге синоптики заявили, что 9 марта ожидаются усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду и повышение до опасных значений уровня воды. При такой погоде возможно интенсивное разрушение ледового покрова акватории. В связи с этим спасатели призвали всех любителей зимней рыбалки не выходить на лед водоемов.